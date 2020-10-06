بيان: دبي تسدد سندات بقيمة 750 مليون دولار

نقلت وكالة رويترز عن بيان أن حكومة دبي قامت بسداد سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وكانت حكومة دبي قد باعت قبل نحو شهر، سندات على شريحتين بملياري دولار اليوم الأربعاء، في أول عملية لها بأسواق الدين العام خلال ست سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

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وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية اطلعت عليها رويترز، باعت دبي صكوكا لأجل 10 سنوات بمليار دولار عند 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وسندات تقليدية لأجل 30 عاما بمليار دولار عند 4%.

واستقطبت الإمارة طلبات شراء تزيد على 6.5 مليار دولار للصكوك وبأكثر من 3.5 مليار دولار للسندات.

وقال مدير صندوق متحدثا عن التسعير الأولي رفض نشر هويته "لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون". وجرى تقليص التسعير الأولي خلال بناء سجل أوامر الاكتتاب 40 نقطة أساس للصكوك و37.5 نقطة أساس للسندات التقليدية.

وقال تيم آش خبير الأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول "التسعير جذاب لدبي. أموال أقل على الطاولة للمستثمرين".