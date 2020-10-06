صندوق النقد: لدينا تريليون دولار جاهز لمساعدة الأعضاء 

قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصندوق ملتزم بتقديم قروض بـ 280 مليار دولار لـ 81 دولة، وصدرت الموافقة بالفعل على أكثر من ثلث هذا المبلغ منذ شهر مارس الماضي.

موضوع يهمك قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضررا اقتصاديا... صندوق النقد: إفلاسات ضخمة تواجه العالم إذا توقف الدعم حالياً اقتصاد

وأضافت في تصريحات أوردها صندوق النقد الدولي واطلعت عليها "العربية.نت" أن الصندوق على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد، "فلا تزال لدينا موارد ضخمة في طاقتنا الاقراضية الكلية التي تبلغ تريليون دولار لكي نضعها في خدمة بلداننا الأعضاء وهي تسلك مسارها نحو "الصعود".

وترى جورجيفا أن عملية التعافي الاقتصادي ستكون صعبة، و"ستقتضي شق مسارات جديدة لصعود الجبل. فلا يسعنا ببساطة أن نعيد بناء الاقتصاد القديم، بما ينطوي عليه من انخفاض النمو، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع عدم المساواة، وتفاقم أزمة المناخ".

وترى أن العالم بحاجة إلى إصلاحات أساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة، واقتصاد أكثر اخضرارا، وأكثر ذكاء، وأكثر احتواء للجميع، أي أكثر ديناميكية. وهذا هو ما ينبغي أن نوجِّه إليه الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق تعاف قوي ومستدام.