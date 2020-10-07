السعودية تنتهي من إنشاء 7 مشاريع تحلية مياه بطاقة 304 آلاف متر مكعب يومياً

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية أعمال إنشاء وتشغيل 7 مشاريع إنتاج مياه محلاة.

ونجحت "التحلية" خلال 7 أشهر من العمل المتواصل في إنجاز هذه المشاريع وتشغيلها بطاقة إنتاج وإمداد تبلغ نحو 304,350 متراً مكعباً من المياه المحلاة يومياً.

وتمكنت "التحلية" -ضمن مبادرات إنشاء المحطات الصغيرة والمتوسطة الأقل استهلاكاً للطاقة والأكثر موثوقية- من بداية إنتاجها في محطة تحلية الشقيق (تناضح عكسي RO) بطاقة إنتاجية تبلغ 42,500 متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، وحققت رقماً قياسياً في استهلاك الكهرباء بلغ 3 كيلوواط/متر مكعب، وهو رقم غير مسبوق عالمياً في المحطات المماثلة.

كما ضخّت "التحلية" إنتاجها من المياه المحلاة بمشروع محطة تحلية أملج الجديدة (تناضح عكسي) -الذي تم إكماله قبل نهاية مدته التعاقدية بنحو 3 أشهر- بطاقة إنتاجية تبلغ 25,500 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بهدف تزويد المحافظة والقرى المحيطة.

تلا ذلك إكمال أعمال الإنشاء والتشغيل لمشروع محطة تحلية ضباء (تناضح عكسي) بطاقة إنتاجية بلغت 25,500 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، لتزويد المحافظة وما حولها، أعقب ذلك بدء الضخ من مشروع محطة تحلية فرسان الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 8500 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، تلبيةً للاحتياجات العاجلة والضرورية لساكني المحافظة وقُراها.

وعلى صعيد مبادرات تحسين جودة المياه بالمنطقة الشرقية، أنهت "التحلية" أعمال الإنشاء والتشغيل الابتدائي لمشروع محطة تحلية الخبر المرحلة الأولى (تناضح عكسي) بسعة تصميمية تبلغ 210 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، لإمداد شبكة المياه في المنطقة الشرقية بـ110 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وشركة أرامكو بـ75 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ومدينة الملك سلمان للطاقة بـ25 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

واستمراراً لمشاريعها العملاقة والنوعية لإيصال المياه إلى جميع مناطق المملكة، أطلقت "التحلية" نظام نقل مياه محطات تنقية سد وادي بيش إلى الخزانات الرئيسية في محطات تحلية الشقيق بـ250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، كما أتمت أعمال المرحلة الأولى من الخزن الإستراتيجي في الطائف، والمرحلة الثانية للخزن في مكة المكرمة، بتجهيز 3 خزانات للتشغيل المبكر بطاقة استيعابية إجمالية بلغت 510,000 متر مكعب من المياه المحلاة.