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مجلس الوزراء السعودي يسمح لصندوق التنمية بالإقراض

المصدر: الرياض - واس
مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
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قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اجتماعه مساء الثلاثاء، الموافقة على قيام صندوق التنمية الوطني بالإقراض وغير ذلك من صور التمويل للجهات التابعة له والاقتراض بجميع أشكاله.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قال المجلس إن ذلك يأتي في سبيل تحقيق أهداف الصندوق والصناديق والبنوك التنموية التابعة له.

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ووافق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على تأسيس صندوق التنمية الوطني للشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو غيرها من الكيانات القانونية، داخل المملكة وخارجها.

كما أقر المجلس على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كلمات دالّة

#السعودية, #صندوق التنمية الوطني
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