إندونيسيا بصدد إنشاء صندوق سيادي برأسمال 5 مليارات دولار

قالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن إندونيسيا تعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي نحو خمسة مليارات دولار، سيهدف لاستقطاب استثمارات 15 مليار دولار.

وتابعت أن الحكومة ستضخ ما يصل إلى 30 تريليون روبية (2.04 مليار دولار) سيولة في رأسمال الصندوق، وأضافت أصولا أخرى تشمل حصصا في شركات مملوكة للدولة.

موضوع يهمك أظهرت وثائق حكومية اطلعت عليها رويترز، أن إندونيسيا تخطط لتقديم مساعدات لاثنتي عشرة شركة مملوكة للدولة بقيمة 8.6 مليار... إندونيسيا تنوي تقديم مساعدات 8.6 مليار دولار لشركات الدولة اقتصاد

وأعلنت إندونيسيا في مايو الماضي، أنها تخطط لتقديم مساعدات لاثنتي عشرة شركة مملوكة للدولة بقيمة 8.6 مليار دولار لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، معظمها في صورة تعويضات نقدية واستثمارات لرأس المال العامل.

وبحسب وثائق لوزارة المالية قُدمت لاجتماع اللجنة المالية للبرلمان في الحادي عشر من الشهر الحالي، اقترحت الحكومة على البرلمان تقديم دعم مالي للشركات يبلغ 128.04 تريليون روبية بما يعادل 8.63 مليار دولار، (الدولار = 14830 روبية إندونيسية).

وأكدت متحدثة باسم وزارة المالية صحة الوثائق واستخدامها في عرض قُدم للبرلمان، لكنها أضافت أنها تتعلق بمشاورات في مراحلها المبكرة.