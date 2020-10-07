تراجع جديد للعملة التركية.. فقدت 24% منذ بداية العام 

لامست الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار اليوم الأربعاء، متأثرة ببواعث قلق المستثمرين من عقوبات أميركية محتملة والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والصراع الدائر في القوقاز.

فقد فقدت العملة 24% من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف حيال تناقص احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتدخلات باهظة التكلفة في سوق الصرف والمشاكل الجيوسياسية.

موضوع يهمك سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع اليوم الثلاثاء بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت بلومبرغ... الليرة التركية تتراجع وسط مخاوف من عقوبات أميركية وأوروبية اقتصاد

وسجلت الليرة مستوى منخفضا جديدا عند 7.8850 مقابل العملة الأميركية، ليضعف سعرها عن الإغلاق السابق البالغ 7.8050 ليرة. وبلغ السعر 7.8800 عند منتصف اليوم.

وتجدد القلق بشأن عقوبات أميركية محتملة بعد أن نشرت بلومبرغ أمس الثلاثاء أن أنقرة ستبدأ قريبا اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات مع الاتحاد الأوروبي على ما يبدو بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إن قرارات قمة الاتحاد الأسبوع الماضي بخصوص نزاعات من بينها الحقوق البحرية في شرق المتوسط لم تكن كافية لحل الخلافات.