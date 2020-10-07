"الاستثمارات العامة" يجري محادثات مبكرة لشراء حصة في مجموعة اللولو

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري مباحثات مبكرة لشراء حصة في سلسلة متاجر لولو غروب إنترناشونال.

وقالت المصادر إن الشركة تجري محادثات مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي، الذي أسس شركة لولو ومقرها أبوظبي، وهي واحدة من أكبر سلاسل التجزئة في منطقة الخليج.

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وقال أحد المصادر إن المناقشات بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة اللولو بدأت منذ أربعة إلى ستة أسابيع.

ولم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها لأن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى صفقة نهائية.

وفي أبريل الماضي وافقت شركة استثمارية في أبوظبي على شراء حصة تزيد قيمتها عن مليار دولار في مجموعة اللوللو ، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل هايبر ماركت في الشرق الأوسط .

وقال مصادر لوكالة بلومبيرغ، إن الشركة استحوذت على ما يقرب من 20٪ في مجموعة اللوللو.

تستثمر أبو ظبي ، التي تمتلك حوالي 6٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم ، في الشركات المحلية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط الخام.

وتُعد صفقة اللوللو، من بين أكبر صفقات قطاع الاستهلاك والتجزئة في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.

وتدير مجموعة اللولو أيضا متاجر تجارية بجانب أعمال أخرى مثل المستشفيات والقطاع العقاري. وتقدر مبيعاتها السنوية بـ 7.4 مليار دولار، ولديها أكثر من 50 ألف موظف.