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سنغافورة.. معدل البطالة سجل أعلى مستوى منذ 14 عاماً

المصدر: العربية.نت
سنغافورة - فرانس برس
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أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسبة البطالة في سنغافورة إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما، لتبلغ 3.4% في أغسطس.

ويفوق هذا المعدل الذروة التي بلغتها نسبة البطالة في سنغافورة خلال الأزمة المالية العالمية، عندما سجلت 3.3%.

ودخلت سنغافورة في ركود في الفصل الثاني مع تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 41,2% مقارنة مع الفصل السابق بحسب أرقام أولية نشرت أمس الثلاثاء.

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وأظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة أن الاقتصاد تراجع بنسبة 12.6% بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو مقارنة مع السنة السابقة.

وتضرر اقتصاد سنغافورة الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، بشدة من جراء الإجراءات المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

والأرقام التي نشرت تشير إلى فصل ثان من انكماش الاقتصاد ما يعني أن سنغافورة دخلت في ركود للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وقالت وزارة التجارة في بيان، إن التراجع الكبير لاجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني ناجم "عن اجراءات طبقت بين 7 نيسان/ابريل و1 حزيران/يونيو لإبطاء انتشار كوفيد-19 لا سيما تعليق الخدمات غير الأساسية وإغلاق غالبية أماكن العمل".

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #الأزمة المالية العالمية, #سنغافورة
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