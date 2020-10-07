كورونا يغرق 115 مليون شخص في الفقر المدقع 2020

أعلن البنك الدولي، الأربعاء، أن جائحة كوفيد-19 ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020، مشددا على أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن.

وأوضح البنك ومقره في واشنطن، أن معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما. وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون بـ 1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور. وسيعيش 80% من الفقراء الجدد في دول متوسطة الدخل.

موضوع يهمك قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضررا اقتصاديا... صندوق النقد: إفلاسات ضخمة تواجه العالم إذا توقف الدعم حالياً اقتصاد

وأضاف البنك في تقرير حول الفقر نشر الأربعاء، أن "خفض مستوى الفقر عرف أسوأ انتكاسة منذ عقود بعد ربع قرن تقريبا من تراجع متواصل للفقر المدقع في العالم".

وأضاف البنك "التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية".

وكانت تقديرات نسبة الفقر المدقع في 2019 حوالي 8.4% وكان من المتوقع تراجعها إلى 7.5% بحلول 2021 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا. وقال التقرير إن هدف خفض النسبة إلى 3% بحلول 2030 لن يكون في المتناول ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وملموسة على صعيد السياسات.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في بيان "الجائحة والركود العالمي قد يتسببان في سقوط أكثر من 1.4% من سكان العالم في براثن الفقر المدقع"، فيما وصفها بأنها "انتكاسة خطيرة لمسيرة التنمية والحد من الفقر".

وبحسب التقرير، فإن العديد من المنضمين الجدد إلى شريحة الفقر المدقع يعيشون في دول تعاني من معدلات فقر مرتفعة بالفعل، لكن حوالي 82% يأتون من دول متوسطة الدخل، حيث يقع خط الفقر عند 3.20 دولار في اليوم للشريحة الدنيا من دول الدخل المتوسط، و5.50 دولار في اليوم لدول الشريحة العليا من الدخل المتوسط.