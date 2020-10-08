صادرات ألمانيا ترتفع 2.4% في أغسطس

زادت الصادرات الألمانية للشهر الرابع على التوالي وبأكثر من المتوقع في أغسطس آب، مما عزز آمالا بشأن انتعاش قوي لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الثالث بعد صدمة جائحة كورونا في وقت سابق من العام.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 2.4% على أساس شهري بعد زيادة 4.7% في يوليو تموز. وارتفعت الواردات 5.8% بعد زيادتها 1.1% في الشهر السابق. وأضاف أن الفائض التجاري تقلص إلى 15.7 مليار يورو (18.5 مليار دولار).

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وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الصادرات والواردات 1.4% لكل منهما فيما توقعوا أن يسجل الفائض التجاري 18.2 مليار يورو.

وعلى أساس سنوي، قال مكتب الإحصاءات إن الصادرات إلى الصين انخفضت 1.1% فحسب في أغسطس آب في حين تأثرت الصادرات إلى الولايات المتحدة على نحو خاص بفعل جائحة كورونا لتنخفض 21.1% وتراجعت الصادرات إلى بريطانيا 7.3%.

وانكمش الاقتصاد الألماني 9.7% في الربع الثاني من العام مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتجارة في ذروة الجائحة.

وكشفت البيانات الرسمية المعلنة يوم الثلاثاء أن الطلبيات على السلع المصنوعة في ألمانية زادت 4.5% في أغسطس آب وهو ما يفوق المتوقع.