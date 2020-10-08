مستوى قياسي لديون أوروبا.. اقتراض 1.35 تريليون يورو في 3 أشهر

قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا اليوم الخميس، إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أكبر حجم إصدار فصلي على الإطلاق.

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وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني أن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.

وذكرت أن متوسط معدل تغطية العروض بلغ 2.28 في الربع الثاني بزيادة 5.4% عن الربع الأول، مما يشير إلى إقبال كاف من المستثمرين ودعم البنوك المركزية للإصدار المتزايد من السندات والأذون الناجم عن جائحة كورونا.