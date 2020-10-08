الأسد يطلب مساعدة حليفته روسيا: نحتاج للقروض ولكن!

قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن سوريا ناقشت مع روسيا قضية القروض الجديدة، لكنها لن تطلب القروض ما لم تستطع السداد".

وتابع الأسد "تعتبر دمشق أنه من المهم في الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا التقدم بطلب للحصول على قروض، لكن في الوقت نفسه من المستحيل اتخاذ مثل هذه الخطوة دون التمكن من سداد هذه القروض".

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وأفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال ثماني سنوات بسبب الحرب.

وأشارت اللجنة في تقرير مشترك بعنوان "سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب" أعدّته بالتعاون مع مركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز ونشرته، اليوم الخميس، إلى أن التقرير وجد أن مؤشر التنمية البشرية في سوريا شهد انخفاضاً حاداً من 0.64% عام 2010 إلى 0.549% في عام 2018.

وأفادت اللجنة أن التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2011 إلى 2019، كشف أن 82% من الأضرار الناجمة عن الصراع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات كثافة في رأس المال: الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة.

وتتزايد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير في سوريا، خصوصاً في مناطق سيطرة النظام السوري، فقد أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن التقارير الواردة من داخل سوريا تشير إلى أن حالات الإصابة بكوفيد 19 أعلى بكثير من الحالات المؤكدة المبلغ عنها وعددها 3628 حالة.

وقال مارك لوكوك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء إن مدى تفشي المرض لن يُعرف حتى يتم زيادة الاختبارات المعملية في جميع أنحاء البلاد.

كما أضاف: "نحن نعلم أن انتقال العدوى في المجتمع منتشر، حيث لا يمكن تتبع ما يقرب من 90% من الحالات المؤكدة حديثًا إلى مصدر معروف".

وتابع: "معدلات الإصابة بين العاملين الصحيين آخذة في الارتفاع أيضًا".