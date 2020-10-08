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الاقتصاد الفرنسي ينمو 16% في الربع الثالث

المصدر: باريس - رويترز
الاقتصاد الفرنسي ينمو 16% في الربع الثالث
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أفادت تقديرات البنك المركزي الفرنسي اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد نما 16% في الربع الثالث من العام بعد تراجع غير مسبوق بلغ 13.8% في الشهور الثلاثة السابقة، في تأكيد على توقعات سابقة.

وتراجع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بشدة نحو الركود في الربع الثاني من العام بعد فرض مجموعة من أشد إجراءات العزل العام في أوروبا للحد من تفشي فيروس كورونا على مدى شهرين.

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وقال البنك المركزي إنه منذ رفع هذه الإجراءات في 11 مايو أيار انتعش نشاط الشركات وسجل الاقتصاد معدلات تشغيل أقل بـ 5% عن معدلات ما قبل الأزمة في سبتمبر أيلول وذلك استنادا لنتائج مسح شهري شمل 8500 شركة.

كما توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية هذا الأسبوع نمو الاقتصاد 16% لكنه حذر من أنه من المرجح أن يشهد فتورا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام في ظل زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مجددا.

كلمات دالّة

#نمو, #فرنسا, #فيروس, #كورونا
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