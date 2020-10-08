منظمة التجارة العالمية تختار سيدة لإدارتها الشهر المقبل 

اختارت منظمة التجارة العالمية مرشحتين لمنصب المدير التنفيذي هما وزيرة المالية السابقة في نيجيريا Ngozi Okonjo-Iweala ووزيرة التجارة الحالية في كوريا الجنوبية Yoo Myung-hee.

ومع ترشح امرأتين إلى الجولة الأخيرة، سيكون لمنظمة التجارة أول مديرة عامة في تاريخها البالغ 25 عاما.

وسيعلن اسم المرشحة الفائزة في ختام مداولات أخيرة تجري في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

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وستجري جولة محادثات جديدة للفصل بين المرشحتين من 19 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر لإفساح المجال "أمام الأعضاء لتحضير ردودهم"، كما أضاف روكويل الذي اعتبر أن العملية "لا تزال جارية" للتوصل إلى توافق بحلول الموعد النهائي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسحب كل من ليام فوكس وزير التجارة الخارجية البريطاني السابق المؤيد لبريكست والكينية أمينة محمد والسعودي محمد التويجري ترشيحاتهم بحسب التقليد المتبع في المنظمة.

ستخلف إذن إحدى المرشحتين البرازيلي روبرتو ازيفيدو الذي غادر منصبه في نهاية آب/أغسطس قبل سنة من الموعد المحدد لأسباب عائلية في أوج الصعوبات الاقتصادية العالمية، تاركا المؤسسة في أزمة.

وسيكون على المديرة العامة الجديدة للمؤسسة أن تواجه الأزمة الاقتصادية لكن أيضا أزمة ثقة في العمل المتعدد الأطراف وأسس الليبرالية في التجارة العالمية، وكل ذلك على خلفية حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الناطق "من الواضح أن الشخصية التي ستتولى المنصب ستكون لديها مهمة جبارة منذ أول يوم تتسلم فيه مهامها".

فقد هددت واشنطن التي تعتبر أنها تلقى معاملة "غير عادلة" من قبل منظمة التجارة العالمية وتطالب بإصلاحها، بالانسحاب من المنظمة وتشل منذ كانون الاول/ديسمبر عمل محكمة الاستئناف في هيئتها المخصصة لتسوية الخلافات.

ويمكن أن تتغير المعطيات بالتأكيد بشكل كامل عملا بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في حال هزم المرشح الديمقراطي جو بايدن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب.

لكن في الوقت الراهن، لم تتبلور المخاوف من أن تشل الحملة الانتخابية الاميركية عملية اختيار مدير عام. وقال روكويل "لا أعتقد أن الوضع السياسي لأي دولة يشكل جزءا من المعادلة".