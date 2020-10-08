بريطانيا: مستعدون لإنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون صفقة

أعلنت بريطانيا استعدادها لإنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون صفقة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد للاتحاد الأوروبي التزامه بالتوصل لاتفاق حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد البريكست، لكنه أكد في الوقت ذاته على استعداد بلاده لاحتمال فشل المفاوضات التجارية.

موضوع يهمك أعادت المملكة المتحدة مسألة تقديم تنازلات في المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست وتجنب "عدم اتفاق" مع بداية العام... مرحلة "ما بعد بريكست" في ملعب الأوروبيين اقتصاد

واستؤنفت خلال الأسبوع الجاري المفاوضات بين الطرفين في لندن، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة حتى يوم الجمعة.

وتوترت العلاقات مجددا بين الطرفين في أعقاب مشروع قانون السوق الداخلية الذي طرحته الحكومة البريطانية وتراجعت عنه، والذي رد عليه الاتحاد الأوروبي بالتهديد باتخاذ إجراءات قضائية ضد بريطانيا لخرقها بنود اتفاقية البركست.

إلى ذلك، توقع بنك "غولدمان ساكس"، الجمعة الماضي، أن ينجح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في التوصل إلى اتفاق لـ"البريكست"؛ موضحاً أن ذلك لن يكون كافياً لتحسن نظرته إلى وضع الأصول في بريطانيا.

وقال مدير إدارة محفظة الدخل الثابت العالمية لدى البنك الأميركي، هيو بريسكو، في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، إنه على الرغم من المفاوضات الهشة والمتقلبة، فإن بروكسل ولندن ستتوصلان إلى اتفاق تجاري بحلول نهاية العام الجاري، بينما يواجه اقتصاد المملكة المتحدة تقلبات جائحة "كورونا".

وعلى الرغم من التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني، لا يتوقع محللو "غولدمان ساكس" أن يخفض "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، بعد توقعات بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري قد يكون من بين العوامل التي قد تدفع أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.