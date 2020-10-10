السعودية ترخص 98 مصنعا جديدا في سبتمبر باستثمارات 8.7 مليار ريال

قال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، إن القطاع الصناعي حقق نتائج إيجابية وممتازة لشهر سبتمبر.

وأضاف الحريف "واصل القطاع الصناعي نموه بجذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافدا".

وأوضح أن الوزارة ستواصل العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن.

نتائج إيجابية وممتازة لشهر سبتمبر حيث واصل القطاع الصناعي بحمد الله نموه بجذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافد، وسنواصل العمل لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة https://t.co/o990khW38i — بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) October 10, 2020

وأعلن المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية سبتمبر بلغت 9445 منشأة، فيما كانت الشهر السابق 9357 منشأة.

وارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر بنحو 1735عاملا، مقابل انخفاض في عدد العاملين من الوافدين بنحو 633 عاملا.

وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة 98 مصنعا، فيما بدأ 53 مصنعا الإنتاج الفعلي.

حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة بلغت 8.7 مليار ريال، وعدد المبالغ المرخصة للمصانع الجديدة 3719 عاملا.