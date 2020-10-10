مطالب للخطوط السعودية بإسراع علاج أسباب اختلاف جودة الخدمات على رحلاتها

يواصل مجلس الشورى السعودي عقد جلساته العادية (عبر الاتصال المرئي) الأسبوع القادم، حيث يناقش تقرير مقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات.

وتضمن التوصيات طلب اللجنة في تقريرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها، وتطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات.

ويطلع المجلس في ذات الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه مشروع نظام صندوق التنمية العقارية عندما تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة وسيصوت المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام من توصيات وعلى ما يتضمنه المشروع من مواد.

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كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/1441هـ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن تقرير الهيئة.

ويناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة بشأنه، وتقريرا آخر من اللجنة المالية بشأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه.

يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1440/1441هـ ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

ومن أبرز التوصيات التي ضمنتها اللجنة في وجهة نظرها تمهيداً لطرحها للتصويت مطالبة المؤسسة العامة للتقاعد بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، ودراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي1440/1441هـ.

وعلى صعيد جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة والستين التي يعقدها الأربعاء القادم، يستهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/1441هـ فيما يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1441هـ أثناء مناقشة تقرير الهيئة في جلسة سابقة.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصيات قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1441هـ وذلك بعد أن يطلع عبر الاتصال المرئي على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.