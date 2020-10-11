دبي تنفذ مشاريع كهرباء ومياه جديدة بـ 8.4 مليار دولار

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء والماء الجديدة، وقيد التنفيذ تبلغ 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، بينها 27 مليار درهم للمشاريع قيد التنفيذ، وأن إجمالي استثمارات الهيئة لموازنة 2020 في مشاريع الكهرباء والمياه الجديدة يبلغ نحو 4 مليارات درهم.

وأشار إلى أن تكلفة مشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة تبلغ أكثر من 10 مليارات درهم، مشيراً إلى أن قيمة استثمارات الهيئة تبلغ نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أنه يتم تطوير خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما في ذلك رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديمغرافي والاقتصادي في الإمارة، ويتم تنفيذ هذه الخطط في المواعيد المحددة، وفق أعلى مقاييس الجودة مع الاستغلال الأمثل للموارد، وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%.

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وأوضح الطاير أن القدرة الإنتاجية الكلية للكهرباء في دبي تبلغ 11,700 ميغاوات ومنها 1,013 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ويصل إجمالي قدرة المشروعات قيد التنفيذ في المجمع إلى 1,850 ميغاوات بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، مع مراحل أخرى مستقبلية للوصول إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030.

وتمثل القدرة الإنتاجية للكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة ما نسبته 9% من القدرة الإنتاجية الكلية للكهرباء لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي في دبي إلى 7% في عام 2020 و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050، وفقاً لجريدة البيان.

وعن محطات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي، قال الطاير تنقسم محطات التحويل إلى أولاً: محطات نقل رئيسة جهد 400 كيلوفولت ويبلغ عدد المحطات في الخدمة 23 محطة، إضافة إلى 4 محطات تحت الإنشاء، و250 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت بتكلفة تقديرية تصل إلى ملياري درهم، وثانياً: محطات نقل رئيسة جهد 132 كيلوفولت، ويبلغ عدد المحطات في الخدمة 302 محطة إضافة إلى 42 محطة تحت الإنشاء، وتجري الهيئة الاختبارات النهائية لـ11 محطة نقل قدرة 132 كيلوفولت بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار درهم.

فيما تنقسم محطات التوزيع إلى: محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت، ويبلغ عددها في الخدمة 93 محطة، ومحطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت ويبلغ عددها في الخدمة 38,240 محطة.