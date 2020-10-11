هيئة المهندسين تعلن انضمام أكثر من 45 ألف سعودي إليها

أفصحت الهيئة السعودية للمهندسين، عن انضمام أكثر من 45 ألف مهندس سعودي إلى الهيئة، في وقت تستهدف حالياً استقطاب السعوديين لتسجيلهم كأولوية ودعم حقهم في الاستفادة من الاعتماد المهني.

وقال عبدالناصر العبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، إن إجمالي عدد المهندسين المنضمين تحت مظلة الهيئة 168491 مهندساً، منهم نحو 45 ألف مهندس سعودي، وفقاً لجريدة الاقتصادية.

وأضاف "عدد المهندسين السعوديين أكبر من العدد المسجل ونطمح لتسجيلهم كأولوية للاستفادة من الاعتماد المهني، وفق نظام مزاولة المهن الهندسية، التي تشكل مظلة مهنية لعديد من الفئات يندرج ضمنها الفنيون والاختصاصيون والمهندسون وحتى الطلاب والمهتمون بالهندسة".

وبين أن الهيئة تعمل ضمن شراكات واسعة مع القطاع الحكومي والخاص، واتجهت ضمن مساعيها لتحفيز القطاع الخاص على ضخ مزيد من الفرص الوظيفية للمهندسين والمهندسات إلى عضوية لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونتج عنها اجتماعات وورش عمل دورية وتوجت أخيرا بصدور قرار المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص 20%.

وأضاف أنه لم يتوقف ذلك عند هذا الحد، بل تبع القرار عقد الهيئة اجتماعا عن بعد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للنقاش حول أبرز الموضوعات الهندسية، فيما يتعلق بالقطاع العام، للمساهمة في تنمية وتطور القطاع الهندسي في المملكة. ولفت إلى أن الهيئة وبعد عمل متواصل أصدرت أول شهادة تصنيف للمكاتب والشركات الهندسية عن طريق منصة "بلدي" التابعة لوزارة البلديات، وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية لديها في نشاطي الهندسة المدنية والمعمارية.