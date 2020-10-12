نوبل للاقتصاد.. للأميركيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون

المصدر: استوكهولم – أ ف ب

فاز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون، الاثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه "للتحسينات التي أجروها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات".

وكان فاز الأميركي أبهجيت بانيرجي، المولود في الهند، والفرنسية الأميركية استر دوفلو، والأميركي مايكل كريمر، في أكتوبر 2019، بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهم حول الفقر، كما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقالت هيئة التحكيم آنذاك، إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على "إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم".

وفي منتصف التسعينيات، أثبت مايكل كريمر (54 عاما) الأستاذ في جامعة هارفرد "إلى أي حد يمكن أن تكون هذه المقاربة قوية عبر استخدام تجارب ميدانية، من أجل اختبار مختلف المبادرات التي من شأنها تحسين النتائج المدرسية في غرب كينيا".

بعد ذلك قام بانيرجي واستر دوفلو بدراسات مماثلة حول مسائل أخرى في دول أخرى. وباتت طريقتهم للأبحاث التجريبية تهيمن حاليا على الاقتصاد التنموي.

وتعرف جائزة الاقتصاد، وهي أحدث جوائز نوبل، رسميا باسم "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" التي أنشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور 300 عام على تأسيس بنك السويد.