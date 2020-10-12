ارتفاع حاد في عجز المعاملات الجارية.. والليرة التركية تهبط

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا استقر عند 13.4% في الفترة من يونيو حزيران إلى أغسطس آب مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة مع ارتفاع نسبة المشاركة في قوة العمل فيما تواصل تداعيات كوفيد-19 التأثير على العمالة.



وأظهرت بيانات منفصلة اليوم أن عجز المعاملات الجارية سجل ارتفاعا حادا إلى 4.6 مليار دولار في أغسطس آب بسبب تراجع حاد للسياحة جراء الجائحة.



وبعد صدور البيانات، انخفضت الليرة 0.4% من مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.8930.

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وبينما انخفض معدل البطالة من 13.9% في نفس الفترة قبل عام، تراجع عدد العاملين 1.254 مليون على أساس سنوي ليسجل 43.5%، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي. وبلغ المعدل 46.4% في نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت نسبة المشاركة، عدد العاملين أو الباحثين عن عمل، 50.3% مقارنة مع 49% قبل شهر، رغم أنه يقل بكثير عن معدل53.8 % المسجل في العام الماضي.