حساب المواطن: 82.3 مليار ريال إجمالي الدفعات

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال، منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأفاد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 مليون مستفيد.

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وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين 10% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 96%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكـورُ المستقلون 44%، موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يُشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.