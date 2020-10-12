جورجيفا عازفة عن استخدام احتياطيات الذهب: مصدة مالية

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المنسقة للتغلب على التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19.

وأبلغت جورجيفا قمة إفريقيا التي تنظمها فايننشال تايمز على الإنترنت: "نحن سنواصل الحث على عمل المزيد، وسأحض أيضا على المزيد من المنح للدول الإفريقية. البنك الدولي لديه صلاحية لإعطاء المنح. ربما يمكنك أيضا عمل المزيد ويمكن للمانحين الثنائيين أن يفعلوا المزيد في هذا الصدد".

موضوع يهمك صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الجمعة، بأن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2... صندوق النقد: إفريقيا بحاجة لـ1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا اقتصاد





وقالت إن صندوق النقد يحث على تعبئة المزيد من حقوق السحب الخاصة الحالية لديه لمساعدة دول تحتاج قدرا أكبر من الدعم، وإنه "ملتزم تماما" بإيجاد "سبيل للمضي قدما" لدول مثل زامبيا التي تحتاج الآن لإعادة هيكلة ديونها.



لكن جورجيفا بدت عازفة عن استخدام احتياطيات الذهب لدى صندوق النقد لزيادة الإقراض قائلة إنها تعتبرها "مصدة مالية".