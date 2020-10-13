الإنتاج الصناعي في الهند ينكمش 8% في أغسطس

أظهرت بيانات حكومية يوم أمس الاثنين أن الإنتاج الصناعي في الهند انكمش 8% على أساس سنوي في أغسطس، بينما أشار مؤشر شهري إلى بعض التعافي في القطاع الذي تضرر بشدة من إجراءات العزل العام التي فُرضت لكبح انتشار فيروس كورونا.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشا للناتج الصناعي بنسبة 7.5% في أغسطس آب.



وأشارت البيانات أيضا إلى أن الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا هبط 25% على أساس سنوي في الفترة من أبريل نيسان إلى أغسطس آب.