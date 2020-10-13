عدل صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بالخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 لمعظم دول الخليج، إذ حذر من أن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة وسط أزمة فيروس كورونا.

موضوع يهمك عدل صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بالخفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 لمعظم دول الخليج، إذ حذر من... صندوق النقد يُحسن توقعاته للاقتصاد السعودي .. ماذا عن باقي دول الخليج؟ اقتصاد

وفي أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، في تحسن عن انكماش بنسبة 5.2 في المئة كان متوقعا في يونيو حزيران، لكنه قال إنها لا تزال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

تعاني دول الخليج الغنية بالنفط من صدمة مزدوجة من أزمة فيروس كورونا، التي تضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي، وانخفاض أسعار النفط، مما يضر بالإيرادات هذا العام.

وعدل صندوق النقد الدولي بالخفض توقعاته السابقة لجميع دول الخليج باستثناء السعودية، والتي صار من المتوقع أن تشهد انكماشا 5.4% هذا العام مقابل تقديرات سابقة بانكماش 6.8%.

وقال الصندوق إن الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد في الخليج - قد تشهد انكماشا نسبته 6.6% هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5 في المئة.

وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشا 10%، والكويت بتباطؤ 8.1%. وكان الصندوق توقع في أبريل نيسان انكماشا نسبته 2.8% في عمان و 1.1% في الكويت.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5% وانكماش اقتصاد البحرين 4.9%، مقابل توقعات تراجع في أبريل نيسان عند 4.3% و3.6% على الترتيب.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1% في 2021.

ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الإمارات أبطأ بنمو 1.3% العام المقبل، بينما من المتوقع أن تظل عمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5%.