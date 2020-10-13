السعودية: اتفاقية بين الخطوط الحديدية وأراسكو لنقل 2 مليون طن سنويًا من المحاصيل

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" بالرياض اليوم الثلاثاء، اتفاقية لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر الخطوط الحديدية بين الرياض والمنطقة الشرقية، وقعها الرئيس العام المكلف للمؤسسة رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة ناصر بن عبدالعزيز أبانمي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة "أراسكو" عبداللطيف بن صالح آل الشيخ.

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وأوضح الرميح أن صناعة الخطوط الحديدية وانطلاقا من كونها ذراعًا مهمة في جانب التمكين الاقتصادي والصناعي تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز اللوجستيات على امتداد المملكة، مبيناً أن هذه الاتفاقية على سبيل المثال امتداد لشراكة عريقة مع أراسكو منذ أكثر من 20 عاما، حيث ستكفل الاتفاقية نقل أكثر من 600 ألف طن سنويا من المواد الزراعية من ميناء الدمام إلى مصنع أراسكو بالخرج، الأمر الذي سيعزز المستهدفات التنموية في الجانب الصناعي بفعل كفاءة الخطوط الحديدية السعودية وقدرتها على توفير الخدمة اللازمة بكفاءة وجودة عاليتين، ومن هذا المنطلق تستهدف الاتفاقية الوصول تدريجيًا إلى نقل 2 مليون طن سنويًا من المواد الزراعية عبر الخطوط الحديدية.

وأكد أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهيأة بالكامل للتوسع في أنشطة النقل التجاري للمواد والسلع بين الخرج والرياض والمنطقة الشرقية، بما يخدم جميع الكيانات الوطنية في القطاع الخاص والحريصة على نقل السلع والبضائع من ميناء الدمام إلى المنطقة الوسطى، مبديًا اعتزاز المؤسسة بشراكتها الناجحة مع القطاع الخاص انطلاقا من كونه شريكًا استراتيجيًا ومهمًا، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وأشاد بجهود أراسكو في تطوير خطط النقل فيها، حيث يسهم نقل السلع والبضائع بالخطوط الحديدية في الحد من فرص تلوث الهواء بسبب كثافة وجود الشاحنات على الطرق الرابطة بين المدن، إلى جانب إسهامه المباشر في تخفيف الضغط على الطرق والبنى التحتية وانعكاس هذا على إطالة عمر المرافق وشبكة البنى التحتية، إلى جانب ما يكفله نقل البضائع بالخطوط الحديدية من موثوقية وكفاءة عاليتين.