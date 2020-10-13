قفزة كبيرة في صادرات الصين بـ13% في سبتمبر

ارتفعت واردات الصين في سبتمبر متجاوزة التوقعات بكثير لتنمو بـ13% وسط توجه الشركات والمستهلكين للشراء بعد أشهر من الإغلاقات بسبب فيروس كورونا.



وقد لاقت الواردات دعما من توجه الشركات لشراء منتجات التكنولوجيا قبل تطبيق القيود الأميركية بالإضافة إلى ارتفاع في واردات المنتجات الزراعية والسلع الصناعية مثل الحديد الخام.

موضوع يهمك فقدت مناسبات إطلاق الهواتف الجديدة من آبل شيئا من بريقها المعتاد في السنوات القليلة الماضية، لكن هذا العام ربما يكون... آبل تطلق اليوم هواتف "آيفون 12" بتقنية الجيل الخامس قصص خاصة

أما الصادرات فقد ارتفعت بـ10% في سبتمبر على أساس سنوي، مدفوعة بالدرجة الأولى بالطلب العالمي على معدات الحماية الشخصية المصنّعة في الصين مثل أقنعة الوجه إلى جانب الأجهزة المنزلية والبلاستيك.

وتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بـ10% في سبتمبر مقارنة مع أغسطس إلى 30 مليارا وسبعمئة وخمسين مليون دولار.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافيا من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.

