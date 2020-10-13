بعد الصين .. البنك المركزي الروسي يدرس طرح روبل رقمي

قال البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي حاليا لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات.

موضوع يهمك شرعت مجموعة من سبعة بنوك مركزية كبرى تشمل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الجمعة في تحديد الشكل المحتمل الذي... بنوك مركزية ترسم ملامح عملة رقمية لهذا السبب بنوك وتمويل

وأضاف أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في روسيا في نهاية المطاف.

وذكر البنك في تقرير يمهد السبيل لبحث الأمر "الروبل الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية".

وقال إنه يدرس إمكانيات وآفاق الروبل الرقمي وإن من السابق لأوانه وضع جدول زمني محدد لإطلاق المشروع.