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بعد الصين .. البنك المركزي الروسي يدرس طرح روبل رقمي

المصدر: موسكو - رويترز
البنك المركزي الروسي
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قال البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي حاليا لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات.

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وأضاف أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في روسيا في نهاية المطاف.

وذكر البنك في تقرير يمهد السبيل لبحث الأمر "الروبل الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية".

وقال إنه يدرس إمكانيات وآفاق الروبل الرقمي وإن من السابق لأوانه وضع جدول زمني محدد لإطلاق المشروع.

كلمات دالّة

#روسيا, #عملة_رقمية
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