صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بـ 5.2% في 2021

أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي التي نشرت الثلاثاء إلى أن الركود العالمي جراء كوفيد-19 سيكون أقل من المتوقع هذه السنة بسبب نشاط مستمر خلال الفصل الثاني في الاقتصادات المتقدمة والصين.

ويراهن الصندوق على انكماش لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بـ 4.4% أي تحسن بـ 0.8% مقارنة مع تقديراته في حزيران/يونيو.

موضوع يهمك صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الجمعة، بأن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2... صندوق النقد: إفريقيا بحاجة لـ1.2 تريليون دولار حتى 2023 لمكافحة كورونا اقتصاد

وكل مناطق العالم معنية بهذه التوقعات الأكثر تفاؤلاً باستثناء الاقتصادات الناشئة والنامية. وسيتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي 4.3% مقابل توقعات سابقة بـ 8%.

وفي الوقت الذي تواجه فيه دول عديدة خصوصا أوروبية صعوبة في احتواء فيروس كورونا، خفض الصندوق مجددا توقعاته لوتيرة النهوض المرتقب في 2021 إلى 5.2%.