الصين.. صلاحيات لحكومة "شينزين" لحماية الملكية الفكرية

منح الرئيس الصيني حكومة "شينزين" صلاحيات واسعة لتعديل القوانين لحماية الملكية الفكرية وحقوق المستثمرين، في إطار خطة الحكومة لجذب الاستثمارات إلى المدينة.

وجاء ذلك في خطاب للرئيس لإحياء ذكرى إنشاء أول منطقة تجارة حرة في المدينة منذ أربعين عاماً، وعقب إعلان الحكومة عن خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المدينة وتقليص العوائق البيروقراطية.

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ويأتي ذلك في إطار خطة للحكومة لتحويل المدينة الجنوبية إلى مركز صناعي وتكنولوجي، وتوثيق التعاون مع كل من هونغ كونغ وماكو لتقليص التوترات السياسية.

إلى ذلك، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في وقت سابق إن "الصين اعترفت بمشاكل في سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية للمرة الأولى في محادثات التجارة بعد أن كانت تنفي ذلك".