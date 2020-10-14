مصر تحقق فائضا أوليا بـ6.4 مليون دولار بالربع الأول

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر قد حققت فائضا أوليا في الميزانية بلغ 100 مليون جنيه (6.39 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021، وذلك نقلا عن وزير المالية.



وأضاف الوزير أن مصر أطالت عمر الدين إلى نحو 3.2 عام في يونيو حزيران من 1.3 عام فى يونيو حزيران 2013، وتتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو حزيران 2021.



يذكر أن السنة المالية لمصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران.

موضوع يهمك أشاد البنك الدولي، في تقرير حديث بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تحسين استقرار... الاستثمار الأجنبي يقفز في مصر ويهوي بعنف في الشرق الأوسط اقتصاد

وأشاد البنك الدولي، في تقرير حديث بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بعدما ارتفعت بنحو 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفا مصر بالـ "نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.

وأوضح البنك الدولي أن جزءا كبيرا من هذه التدفقات موجهة إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة جيدة من رأس المال الوافد إلى مصر. ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت انخفاضا بواقع 13%، ما يعكس تباطؤا ملحوظا في الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة.