من القاهرة إلى إسلام آباد.. الدول تكثف مشترياتها من الغذاء تخوفا من كورونا 

يكثف مشترو السلع الغذائية من القاهرة إلى إسلام آباد مشترياتهم منذ أن أربك وباء كورونا سلاسل الإمدادات في العالم.

وقامت الأردن ببناء احتياطي قياسي من القمح، فيما أخذت مصر، التي تعتبر أكبر مشتر للقمح في العالم، خطوات غير مسبوقة، إذ قامت بطرح مناقصات لشراء القمح أثناء موسم الحصاد المحلي للقمح، كما أنها زادت من مشترياتها بنسبة 50% منذ أبريل.

موضوع يهمك توقعت شركة HC أن تشهد مبيعات شركات الأغذية نموا قويا خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تخفيف الإجراءات الاحترازية... ما هو تأثير كورونا على قطاع الأغذية في مصر؟ الفيديوهات

وقالت تايوان إنها ستعزز استراتيجيتها لاحتياطات الطعام، كما قامت الصين بشراء الأغذية لإطعام قطيع الخنازير المتنامي لديها.

وأظهرت المشتريات التي قامت بها الدول، أنها تحاول حماية نفسها وأمنها الغذائي من تداعيات وباء كورونا.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لرابع شهر على التوالي في سبتمبر أيلول مدفوعة بزيادات قوية في أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 97.9 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل نزولا عند 95.9 نقطة في أغسطس آب.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من روما مقرا في بيان أن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم تظل متجهة صوب تحقيق معدل سنوي قياسي في 2020 على الرغم من تعديلها على نحو طفيف لتوقعات سابقة.

وزاد مؤشر أسعار الحبوب للمنظمة في سبتمبر أيلول 5.1% على أساس شهري و13.6% على أساس سنوي. وانخفض متوسط أسعار السكر 2.6% مقارنة بأغسطس آب مما يعكس توقعات بفائض إنتاج عالمي للموسم الجديد 2020-2021.

وعدلت فاو توقعاتها بالخفض لموسم الحبوب للعام الحالي بمقدار 2.5 مليون طن مما يعكس توقعات أقل بشأن الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة.

لكن على الرغم من هذا الخفض، لا تزال المنظمة تتوقع حصادا قياسيا هذا العام يبلغ 2.762 مليار طن بزيادة 2.1% على أساس سنوي.