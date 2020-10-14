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العملة التركية تسجل أدنى مستوى عند 8 ليرات للدولار

المصدر: دبي - العربية.نت
العملة التركية تسجل أدنى مستوى على الإطلاق عند 8 ليرات للدولار
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وصلت العملة التركية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 8 ليرات للدولار.

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#العملة_التركية, #سعر
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