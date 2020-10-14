العملة التركية تسجل أدنى مستوى عند 8 ليرات للدولار آخر تحديث: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 16:27 - GMT 13:27 تارخ النشر: الأربعاء 26 صفر 1442 هـ - 14 أكتوبر 2020 KSA 16:20 - GMT 13:20 المصدر: دبي - العربية.نت العملة التركية تسجل أدنى مستوى على الإطلاق عند 8 ليرات للدولار رابط مختصر شارك العملة التركية تسجل أدنى مستوى عند 8 ليرات للدولار PDF اطبع حجم الخط وصلت العملة التركية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 8 ليرات للدولار. كلمات دالّة #العملة_التركية, #سعر إقرأ أيضاً منظمة التجارة تحكم للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أميركية 11:28 GMT إقرأ أيضاً قطر تفقد 6.1% من اقتصادها في الربع الثاني.. الأسوأ منذ 2012 13:35 GMT