السعودية.. اعتماد النظام الموحد لملاك العقارات بالخليج

أصدر مجلس الوزراء السعودي 6 قرارات جديدة، من بينها اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج.

جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وجاء في جلسة المجلس، الموافقة على اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.

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وتفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.