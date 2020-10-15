زيادة غير متوقعة في الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة الأميركية

زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مما يزيد المخاوف من أن سوق العمل الأميركية ستشهد أضرارا دائمة بسبب جائحة كوفيد-19.

موضوع يهمك أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الخميس على تراجع بلغت نسبته 0.45%، وأغلق مؤشرها الرئيسي عند 8553.79 نقطة، وسط... أسهم 5 شركات سعودية تستحوذ على 20% من التداولات أسواق المال

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 898 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من أكتوبر مقارنة مع 845 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 825 ألفا في أحدث أسبوع.

وبعد سبعة أشهر من بدء الجائحة في الولايات المتحدة، تظل الطلبات عند مستويات مرتفعة عن مستوى الذروة البالغ 665 ألفا المسجل خلال فترة الكساد الكبير في 2007-2009 على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس.

وفقد نحو 3.8 مليون وظائفهم بشكل دائم في سبتمبر بينما ظل 2.4 مليون دون عمل لأكثر من ستة أشهر.