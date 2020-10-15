موجة تراجع تجتاح أسواق أوروبا.. ولندن تنتقل لمرحلة أعلى من الإغلاق

أعلن عمدة لندن تشديد إجراءات التنقل في العاصمة البريطانية، بحيث تنتقل بريطانيا لمرحلة أعلى من الإغلاق مع تفشي فيروس كورونا.

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوات من المعارضة لإعلان إجراءات العزل العام من جديد في البلاد لكنه يقاوم حتى الآن.

ومع ذلك، فإن دخول المستشفيات يتصاعد، وأصبحت المنشآت الطبية الميدانية التي شُيدت في الربيع جاهزة مرة أخرى، وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن لندن ستواجه قيودا أكثر صرامة في غضون أيام.

موضوع يهمك أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أن أمام بلاده التي تشهد حاليا طفرة جديدة في تفشي الفيروس، أشهرا صعبة... جونسون: أمامنا أشهر قاسية وصعبة العرب و العالم

وخيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف فيروس كورونا وتلاشي آمال اقتراب التحفيز الأميركي.

وانخفض قطاع السفر والترفيه بنسبة 3.1% ليقود هبوط كافة القطاعات في البورصات الأوروبية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق تحفيز لمواجهة فيروس كورونا قبل الانتخابات سيكون صعبا لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون بعيدون عن بعض القضايا.

ولا تزال المخاوف من فيروس كورونا تلقي بثقلها على المعنويات أيضًا مع زيادة الإصابات في المنطقة حيث أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ الصحية العامة بالأمس بعد أن حيث شهدت البلاد قفزة في الإصابات فوق عتبة 9100 حالة لأول مرة منذ 25 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت "رويترز".

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.7% إلى 364 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.9% مسجلاً 5822 نقطة.

فيما تراجع "داكس" الألماني بنسبة 2% إلى 12764 نقطة، وهبط "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5% ليصل إلى 4869 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 1.1739 دولار.