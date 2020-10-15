الإمارات وإسرائيل تعكفان على معاهدة بشأن الازدواج الضريبي

قالت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس، إن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تجنب الازدواج الضريبي، وذلك في إطار خطوات لتشجيع الاستثمارات بين البلدين.



وقعت إسرائيل والإمارات في 15 سبتمبر أيلول اتفاقا لتطبيع العلاقات، مما يكرس لروابط دبلوماسية رسمية. ويجري توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين الدولتين منذ منتصف أغسطس آب عندما اتفقا على التطبيع.

موضوع يهمك قال بنك لئومي إنه أصدر ضمانا مصرفيا مقوما بالدولار لبنك أبوظبي الأول، وهو الأول لبنك إماراتي، بعد أن وقعت إسرائيل... لئومي الإسرائيلي يمنح ضماناً لأبوظبي الأول من أجل رحلات الاتحاد سياحة وسفر





ونقلت وزارة المالية الإماراتية في بيان عن وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري القول "تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار".



تساعد مثل تلك المعاهدات الضريبية على منع فرض ضرائب متماثلة من كلتا الدولتين على نفس دافع الضرائب، وهي تستهدف تشجيع تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.



والإمارات لديها حوالي 100 اتفاق بشأن الازدواج الضريبي مع أغلب شركائها التجاريين.



وقال خوري "الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات".



وفي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي قبيل تصويت اليوم بشأن المصادقة على اتفاق التطبيع مع الإمارات، قال وزير الخارجية جابي أشكينازي إنه من المتوقع أن ترسل أبوظبي أول وفودها الرسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.



وقال مصدر مطلع على الخطط إن الوفد سيصل يوم الثلاثاء. ولم تؤكد الإمارات هذا بعد.



وقال أشكينازي إنه يجري إعداد اتفاقات من شأنها التمكين من تسيير رحلات جوية مباشرة لشركات طيران إسرائيلية إلى الإمارات وفتح أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وكذلك تأسيس مكاتب تمثيل إسرائيلية رسمية في الخليج.

