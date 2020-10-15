ترمب يهدد بالرد على أي تعريفات جمركية أوروبية ضد أميركا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرد على أي تعريفات جمركية أوروبية على منتجات أميركية.

تأتي هذه النبرة الجازمة من ترمب على ضوء سماح منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأميركية سنوياً، على خلفية الدعم الذي تقدمه واشنطن لـ"بوينغ".

موضوع يهمك سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات... منظمة التجارة تحكم للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على سلع أميركية اقتصاد

ومنظمة التجارة التي سمحت قبل سنة لواشنطن بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي لدعمه "إيرباص"، اعتبرت أن المبلغ المحدد أمس الثلاثاء "يتناسب مع درجة وطبيعة الآثار العكسية التي تم تحديد وجودها" والناجمة عن مبالغ دعم أميركية غير قانونية لشركة بوينغ، بحسب تقرير المحكمة.

وكانت وكالة بلومبرغ قد توقعت أن يحصل الاتحاد الأوروبي على الضوء الأخضر لفرض الرسوم.

ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاتهامات بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية.

في العام الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أميركية بقيمة 7.5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية.

كان هذا أكبر مبلغ عقوبات تم السماح به حتى الآن من قبل منظمة التجارة العالمية، وكان نتيجة مساعدة الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص، التي اعتبرت غير مناسبة بموجب لوائح التجارة الدولية.