رقم صادم.. بريكست دون اتفاق يكلف بريطانيا 25 مليار دولار في 2021

تضرر الاقتصاد البريطاني بسبب وباء كورونا، إلا أنه يوجد مأزق آخر قد يكون مكلفا أيضا خاصة بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، والذي لم يحرز تقدما كافيا في المحادثات بشأن صفقة تجارية جديدة مع المملكة المتحدة.

يواجه جونسون خياراً صعباً؛ هل يواصل المناقشات بعد الموعد النهائي الذي حدده بنفسه، أم ينسحب؟

ويؤدي كلا الطريقين إلى أن عام 2021 سيكون صعباً بالنسبة لبريطانيا، حيث تكافح البلاد الصدمات المزدوجة لفيروس كورونا والبريكست. لكن الفشل في تأمين اتفاق مع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة من شأنه أن يزيد من حدة الألم.

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إن الانفصال دون اتفاق من شأنه أن يخلق اضطرابات في التجارة عندما تنتهي الفترة الانتقالية في وقت لاحق من هذا العام، مما يكلف الاقتصاد البريطاني أكثر من 25 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بالسيناريو الذي يتم فيه الاتفاق على صفقة تجارة حرة محدودة، وفقًا لتحليل CNN Business القائم على توقعات من Citi ومعهد الدراسات المالية.

وهذا من شأنه أن يضع البلاد في مرتبة متأخرة أكثر في جهودها للتعافي من الصدمة التاريخية التي أحدثها الوباء.

قال لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير هذا الأسبوع: "مزيج كورونا والخروج من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يجعل توقعات المملكة المتحدة غير مؤكدة بشكل استثنائي، الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء والقرارات المتخذةبشأن العلاقات التجارية المستقبلية سيكون لها تأثير دائم على المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة لسنوات قادمة".

إن الوقت يمر حتى تصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتفاق، حيث من المقرر أن تفقد بريطانيا وضعها التجاري الحالي مع الاتحادالأوروبي في نهاية ديسمبر.

واختتمت اجتماعات هذا الأسبوع دون أي اختراقات كبيرة. تظل حقوق الصيد وإطار حل النزاعات المستقبلية من النقاط الشائكة الرئيسية، وفقًا لما قاله مجتبى رحمن، العضو المنتدب لأوروبا في Eurasia Group ، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية.

وقال مجتبى رحمن يوم الخميس "لا نعتقد أن الصفقة ستتعثر بسبب صيد الأسماك، لكننا نعتقد أن التحديات الفنية والسياسية التي تطرحها سيكون التغلب عليها أكثر صعوبة مما يعتقده كثيرون".

كان جونسون قد قال إن شروط ترتيبات التداول المستقبلية يجب أن يتم التوصل إليها بحلول منتصف أكتوبر لمنح الشركات الوقت الكافي للتخطيط. لقد حان الموعد النهائي الآن وذهب.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه مستعد لمواصلة المناقشات في الأسابيع المقبلة. لكن كبير مفاوضي المملكة المتحدة، ديفيد فروست، قال على تويتر إن استنتاجات الاتحاد الأوروبي تركته "محبطا"، وإن جونسون سيحدد موقف المملكة المتحدة يوم الجمعة.

ويعتقد رحمن أنه لا يزال من مصلحة جونسون السياسية عقد صفقة، بالنظر إلى انتقادات لإدارته أزمة كورونا.

وقال: "بينما تواجه حكومة جونسون انتقادات بسبب فيروس كورونا، فإن الحاجة إلى فوز سياسي، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بصفقة، أكبر من أي وقت مضى".

وتقدر Citi و IFS أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 9.4% هذا العام. سيكون هذا أكبر انخفاض منذ عام 1921 ، وفقًا لبيانات بنك إنجلترا.

والقيود الإضافية التي تدخل حيز التنفيذ قد تجعل الأمور أسوأ.

إن الانفصال غير المنظم عن الاتحاد الأوروبي على رأس ركود خلفه فيروس كورونا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد التعافي.

مع اتفاقية تجارية محدودة، من المقرر أن ينتعش الاقتصاد البريطاني مع نمو بنسبة 4.6% في عام 2021 قبل أن يفقد بعض الزخم بين عامي 2022 و2024 ، وفقًا لتوقعات IFS و Citi.

إن الفشل في التوصل إلى صفقة تجارية مع أوروبا من شأنه أن يخفض النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة عن هذا المستوى. يصل الفرق إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه إسترليني، أو أكثر من 25 مليار دولار.

وفقًا لخبراء اقتصاديين في Citi و IFS ، فإن أفضل سيناريو لاتفاقية تجارية محدودة من شأنه أن يترك الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.1% أصغر في عام 2021 مما كان عليه الحال إذا تم تمديد الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى.