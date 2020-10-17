"موديز" تخفض تصنيف ديون بريطانيا بسبب بريكست وضعف النمو

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إلى "Aa3" من "Aa2"، عازية ذلك إلى تراجع القوة الاقتصادية والمالية.

وقالت موديز في بيان، إن الديناميات الهيكلية السلبية للمدى الطويل ازدادت سوءا نتيجة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وما أعقب ذلك من عدم قدرتها على التوصل لاتفاق تجارة يمنحها مزايا كتلك التي توفرها عضوية الاتحاد.

وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية لديون البلاد السيادية إلى "مستقرة" من "سلبية".

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وأفادت وكالة موديز بأن القوة الاقتصادية لبريطانيا تراجعت منذ أن تم تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة في عام 2017، وتراجعت النظرة المستقبلية بسبب مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي حيث لم تتمكن من إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت موديز عن الاقتصاد البريطاني: "النمو كان أضعف مما كان متوقعا، ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل".

يذكر أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الماضي بعد استفتاء عام 2016. وفي الوقت نفسه، تسببت جائحة فيروس كورونا في زيادة ديون بريطانيا، ومن المرجح أن يكون لهذا مزيد من الآثار السلبية.

وقالت وكالة موديز أيضا، إن مؤسسات الدولة البريطانية وقيادتها ضعفت في السنوات الأخيرة.

يذكر أن بريطانيا تحتل حاليا المرتبة الرابعة من حيث التصنيف الائتماني من وكالة موديز، ولا تزال في المنطقة الآمنة للاستثمار.