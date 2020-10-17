غداً.. انطلاق المرحلة الثانية للعودة التدريجية لـ"العمرة"

تبدأ السعودية غداً الأحد المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام، والمتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وفقاً لإجراءات احترازية مشددة، بعد تعليقها منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وتستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي غداً لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيّأتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين، وفقا لما نقلته "الشرق الأوسط".

وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

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وقد شهدت المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع أكتوبر الحالي السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.

ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصلين والمعتمرين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 433 حالة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 341495 حالة، من بينها 8556 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 835 حالة حرجة، كما سجّلت 468 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 327795 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة عددها 433 حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5144 حالة وذلك بإضافة 17 حالة وفاة جديدة. والانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين بـ"كورونا" يأتي في ظل توسع في الفحوصات، إذ لفتت وزارة الصحة أمس إلى إجراء 53032 فحصاً مخبرياً جديداً.

وسجّلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية 1.412 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي المصابين 112.849 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 1.618 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 104.943 حالة. وسجّلت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 455 حالة، مشيرة إلى إجراء 116.470 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية أمس، 729 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح مجمل الحالات في البلاد 114744 إصابة، في حين تم تسجيل 6 وفيات جديدة لمصابين بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة من المرض 690 حالة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الكويتية تم تسجيل 649 حالة تعاف جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 106495 حالة شفاء، فيما تم إجراء 8014 مسحة جديدة للكشف عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة البحرينية خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" ليصبح إجمالي حالات الوفاة في البلاد 290 حالة، مشيرة إلى أن الفحوصات التي بلغ عددها 10922 فحصا، أظهرت تسجيل 333 حالة قائمة، في الوقت الذي أعلنت عن شفاء 452 حالة جديدة من الفيروس ليصل العدد الإجمالي للحالات 73013 حالة شفاء. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 47 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 88 حالة، في حين أن 3605 حالات وضعها مستقر.