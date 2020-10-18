أميركا.. عجز الموازنة غير مسبوق عند 3.1 تريليون دولار بـ2020

بلغ عجز الموازنة في الولايات المتحدة الأميركية مستوى غير مسبوق عند 3.1 تريليون دولار في السنة المالية 2020 ما يتجاوز 3 أمثال العجز العام الماضي.

يأتي ذلك على خلفية الإنفاق الضخم لمواجهة تبعات كوفيد-19 .

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 27 تريليون دولار، أي ما يزيد عن حجم الاقتصاد الذي تقلص في الفصل الثاني من العام لتصبح قيمته أقل من 20 تريليون دولار.

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إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، لتتجاوز التوقعات التي كانت عند 0.7%.

أما على أساس سنوي، فقفزت المبيعات بنسبة 5.4% على خلفية زيادة مبيعات الملابس والدراجات وزيادة مبيعات المطاعم بعد فتح الاقتصاد.

يُشار إلى أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا قد يؤدي إلى إعادة فرض القيود على المطاعم وصالات الألعاب الرياضية، وتقويض إنفاق المستهلكين مجددا نهاية العام الحالي والعام المقبل.