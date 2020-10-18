السعودية تطلق البرنامج العام للمسح الجيولوجي

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن إطلاق البرنامج العام للمسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي يعكس أهمية قطاع التعدين في المملكة ويمثل انطلاقة صلبة لتطوير هذا القطاع.

ويهدف البرنامج العام للمسح الجيولوجي إلى مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية بحسب واس.

وتعد مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تُعد من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تهدف بشكل أساس إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق استراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

والفريق الذي سيتولى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي ممثل من كوادر وعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكوادر استشارية من هيئات مسح عالمية حكومية وشركات خاصة لديها خبرة طويلة في المسوحات الجيولوجية الإقليمية التي تستهدف مساحات شاسعة وتُنفَّذ عادة من قبل الحكومات، مما يضمن تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج.