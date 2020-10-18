عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

المواصفات السعودية : 48 مصنعاً معتمداً لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات

المصدر: الرياض - واس
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
رابط مختصر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتمادها 48 مصنعاً وورشةً داخل وخارج المملكة، لتصنيع وتركيب الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات طبقاً للائحة الفنية التي أصدرتها بهذا الشأن.

وأكدت المواصفات السعودية أن تركيب الحواجز يُعد إلزامياً ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل تركيبها طبقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة الاصطدام بها.

ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المصانع والورش المعتمدة زيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa.

كلمات دالّة

#المواصفات السعودية, #اقتصاد السعودية, #السعودية
إقرأ أيضاً 531 شركة تستعد لاستقبال معتمري الخارج مطلع نوفمبر 531 شركة تستعد لاستقبال معتمري الخارج مطلع نوفمبر 13:45 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر