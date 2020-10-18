إسرائيل والإمارات تتفقان على تعزيز الاستثمار المتبادل

قالت وزارتا المالية في إسرائيل والإمارات، اليوم الأحد، إن البلدين توصلا إلى اتفاق ثنائي يمنح حوافز وحماية لمن يستثمر في البلد الآخر.

هذا من أوائل الاتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاقهما على تطبيع العلاقات في أغسطس/آب.

وهو أيضا أول اتفاق من نوعه تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وسيصبح المعاهدة السابعة والثلاثين لإسرائيل بعد إبرامها لمعاهدات مع 36 دولة أخرى معظمها غربية كان آخرها مع اليابان في 2017.

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وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية في بيان إن الإمارات وقعت 99 اتفاقا لحماية الاستثمار وإن هذا الاتفاق مع إسرائيل سيعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع المنافسة ويزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، الذي مازال يتعين توقيعه من قبل وزيري المالية، سيكون المستثمرون محميين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية وسيكونون قادرين على تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر، وهو إطار قالت الوزارة الإسرائيلية إنه سيدعم ثقة المستثمرين.

وقالت وزارة المالية الإماراتية إن الاتفاق سيحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي وتجميد الأصول ويسمح بإنشاء استثمارات مرخصة وتحويل الأرباح والعائدات بعملات قابلة للتحويل.

وقالت شيرا جرينبرج، كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، إن الاتفاق سيفيد القطاع الخاص ويعزز المنافسة في الاقتصاد الإسرائيلي.

توصلت الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي بخصوص تفادي الازدواج الضريبي.