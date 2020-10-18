مفاجأة من كبير المفاوضين البريطانيين: أفضل بريكست دون اتفاق!

خفضت وكالة موديز تصنيف الديون السيادية لبريطانيا من "Aa2"إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية خفض التصنيف إلى تراجع القوة الاقتصادية والمالية للمملكة.



وقالت موديز إن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وعجز بريطانيا عن التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد، سيضغط على الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي للمملكة.

موضوع يهمك أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ بريكست بدون اتفاق ما لم يحصل تغير جوهري في النهج... جونسون: بريطانيا مستعدة لبريكست دون اتفاق بهذه الحالة اقتصاد

إلى ذلك، أكد الوزير البريطاني والمفاوض مع الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست Michael Gove، أنه يفضل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إذا كان الخيار الآخر هو أن تضطر بريطانيا للموافقة على شروط تُقيدها مستقبلا.

وأوضح أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس الشروط نفسها القائمة بين الاتحاد وأستراليا، أي أن المملكة المتحدة ستتعامل وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية أسوة بالدول التي ليس لديها اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مثل أستراليا، وسيتم فرض الرسوم الجمركية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.