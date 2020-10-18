صندوق النقد يدعو للتعامل بجدية أكثر مع مشكلات الديون 

دعت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة أعباء الديون المتزايدة التي لا يمكن تحملها في بعض البلدان، وحثت الدائنين والمدينين على بدء عمليات إعادة الهيكلة عاجلا وليس آجلا.

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وقالت جورجيفا، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع صانعي سياسات سابقين وأكاديميين، إن تمديد تجميد المدفوعات الرسمية الثنائية لمدة ستة أشهر الذي اتفقت عليه دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي سيكون أمرا مساعدا، لكنها أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشكل أسرع.

وأضافت "نحن نكسب بعض الوقت، لكن علينا مواجهة الحقيقة وهي ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات الحاسمة مستقبلا". ودعت جورجيفا الدائنين والمدينين إلى البدء فورا في إعادة هيكلة ديون البلدان التي وصلت ديونها إلى مستويات يصعب سدادها.