هل تقدم تونس على الطلب من "المركزي" شراء سندات لأول مرة؟

قال وزير المالية التونسي، علي الكعلي، اليوم الاثنين، إن من المرجح أن تطلب الحكومة من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى من أجل تمويل عجز قياسي متوقع في ميزانية 2020.



وأبلغ مسؤولون رويترز أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو 7% إلى حوالي 14%، حيث سيزيد الإنفاق بنحو 4 مليارات دولار.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تطلب مزيداً من التمويل.



واتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل نيسان على اقتراض 743 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضا.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، في تصريحات لرويترز "قد يطلبون تسهيلات تمويل أخرى.. لم يفعلوا ذلك حتى الآن".