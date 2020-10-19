تونس بصدد إجراء محادثات لتمويل إضافي من صندوق النقد

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة وقد تطلب مزيدا من التمويل.



واتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل نيسان على اقتراض 743 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضا.

موضوع يهمك أظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار) أي ما يعادل واردات 131... بعد قرض صندوق النقد.. احتياطي تونس يرتفع لـ 7.7 مليار دولار بنوك وتمويل





وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، في تصريحات لرويترز "قد يطلبوا تسهيلات تمويل أخرى.. لم يفعلوا ذلك حتى الآن".



وتتوقع تونس انكماش اقتصادها 7% هذا العام وأن يزيد عجزها المالي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلقى البلد دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.



وحتى قبل الجائحة، كانت تونس تعاني في ظل نمو بطيء وارتفاع البطالة وتراجع في الخدمات العامة منذ 2011.