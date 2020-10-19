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تونس بصدد إجراء محادثات لتمويل إضافي من صندوق النقد

المصدر: دبي – رويترز
اقتصاد تونس
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قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن تونس ستجري مناقشات مع الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة وقد تطلب مزيدا من التمويل.

واتفقت تونس مع صندوق النقد في أبريل نيسان على اقتراض 743 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن حل أجل برنامج سابق لقرض طويل المدى من الصندوق أيضا.

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وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، في تصريحات لرويترز "قد يطلبوا تسهيلات تمويل أخرى.. لم يفعلوا ذلك حتى الآن".

وتتوقع تونس انكماش اقتصادها 7% هذا العام وأن يزيد عجزها المالي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وتلقى البلد دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وحتى قبل الجائحة، كانت تونس تعاني في ظل نمو بطيء وارتفاع البطالة وتراجع في الخدمات العامة منذ 2011.

كلمات دالّة

#صندوق النقد, #فيروس كورونا, #اقتصاد تونس
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