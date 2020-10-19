وفد إماراتي يزور إسرائيل لبحث التعاون الزراعي والاستثماري

قام وفد إماراتي برئاسة خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "الظاهرة الزراعية"، بزيارة لدولة إسرائيل تلبية لدعوة من شركة "NETAFIM" أكبر الشركات الإسرائيلية في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة وبرعاية من وزارة الزراعة والتنميه الريفية في إسرائيل.

تم خلال الزيارة التي تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التى تم توقيعها مؤخرا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.. بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجال الزراعي والتقني.

واستهل الوفد الزيارة بلقاء ألون شوستر، وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.

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والتقى الوفد عددا من المسؤولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية "Volcani" بحضور رؤساء المعاهد التابعة له واطلع على أحدث الحلول والابتكارات في مجال الري والزراعة خاصة في مجال الأراضي الصحراوية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه ومكافح الآفات والحشرات.

كما التقى الوفد مسؤولي شركة "Netafim" أكبر الشركات المهتمة بقضايا الري والزراعة الصحراوية إضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية وتوليد المياه من الهواء النقي وتقنيات ما بعد الحصاد وتقنيات التلقيح والزراعة المائية والسمكية والأسمدة والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.

وتم في ختام الزيارة التوقيع على أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين الأولى مع شركة "Netafim" لافتتاح مكتب إقليمي في دولة الإمارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في دولة الإمارات ومشاريع شركة الظاهرة الزراعية ومذكرة تفاهم وشراكة ثانية مع شركة "grapa" لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.

وتتيح هذه المذكرة المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين وبشكل خاص الدول التي تتواجد فيها شركة "grapa" حاليا إضافة إلى إمكانية العمل معا في دول أخرى تعمل الظاهرة فيها حاليا أو تنوي الدخول إليها.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية "Volcani" بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية والبيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.

ووقعت شركة الظاهرة الزراعية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة "waterGen" التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم /1200 جالون/ من المياه الصالحة للشرب والزراعة.